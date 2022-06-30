انت الان تتابع خبر ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد مباراة الأهلي وسموحة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق سموحة الفوز على ضيفه الأهلي بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهم بنهاية مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

أهداف سموحة سجلها مروان حمدي هدفين واللاعب المغربي عبد الكبير الوادي، بينما هدفي الأهلي سجلهم طاهر محمد وحسام حسن.

مروان حمدي بعد هدفيه في مرمى الأهلي تصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز بالمشاركة مع أحمد سيد “زيزو” لاعب الزمالك.

حمدي وصل عدد أهدافه للرقم 12 بعد الثنائية في مرمى الأهلي.

وتلقى الأهلي الهزيمة الثانية له في الدوري هذا الموسم ليتوقف رصيده عند 44 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر مع خوض الأهلي لثلاث مباريات أقل.

ترتيب هدافي الدوري

1- مروان حمدي (سموحة) 12 هدف.

2- أحمد سيد “زيزو” ( الزمالك) 12 هدف.

3- مابولولو (الاتحاد) 10 أهدف.

4- جون إيبوكا ( إنبي) 9 أهداف.

5- أحمد رفعت (فيوتشر) 8 أهداف.

6- خالد قمر ( الجونة) 8 أهداف.