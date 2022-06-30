متى موعد كأس السوبر السعودي 2022 – 2023 وما هى الأندية المشاركة في بطولة السوبر السعودي ؟

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عمر شويل - جدة متى موعد كأس السوبر السعودي 2023 ؟ وما هى الأندية المشاركة في بطولة السوبر السعودي ؟.. هو ما سنتعرف عليه في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث تهتم جماهير المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي بمعرفة تفاصيل كأس السوبر السعودي. وذلك عقب انتهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. حيث تجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال السعودي كان قد حسم الدوري السعودي 2022 في مباراته الأخير أمام نادي الفيصلي لهذا الموسم. وحصد الزعيم الأزرق بطل البطولة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

كأس السوبر السعودي 2023

كأس السوبر السعودي 2023. يأتي بعد انتهاء مباريات الدوري السعودي للمحترفين. وذلك عقب اكتمال الأندية المتاهلة والتي ستشارك في بطولة كأس السوبر السعودي. والذي يأتي هذا الموسم وفق نظام جديد ومختلف يتم تطبيقة لأول مرة. كما أن هذا النظام يعد هو الأول من نوعه يتم العمل به في الوطن العربي.

متى موعد السوبر السعودي 2022 – 2023 ؟

الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يترقبون موعد كأس السوبر السعودي 2022 – 2023. حيث لم يعلن اتحاد الكرة السعودي حتى الآن عن موعد قرعة مباريات كأس السوبر السعودي في نسخته القادمة. والتي سيتبعها أيام إعلان مواعيد إقامة المباريات في نصف نهائي كأس السوبر.

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة السوبر السعودي أقيمت خلال آخر ثلاث نسخ لها في عام 2021 و أيضًا في عام 2020 وخلال سنة 2019.

ومن المتوقع أن يكون موعد كأس السوبر السعودي 2022 – 2023 خلال شهر يناير القادم.

ما هى الأندية المشاركة في كأس السوبر السعودي 2022 – 2023 ؟

الأندية المشاركة في كأس السوبر السعودي 2022 – 2023. تم تحديدها رسميًا بعد إنتهاء منافسات دوري محمد بن سلمان. وهذه الأندية هى:

نادي الهلال السعودي. ويشارك بصفته بطل الدوري.

ويشارك أيضًا إلى نادي اتحاد جدة. بإعتباره وصيف الدوري السعودي.

ويليه بعد ذلك نادي الفيحاء الذي يشارك في البطولة لكونه حصد لقب بطل كأس الملك

وأيضًا نادي النصر السعودي. بإعتباره صاحب المركز الثالث من الدوري السعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال السعودي يشارك في البطولة باعتباره بطل دوري محمد بن سلمان للمحترفين. وأيضًا بإعتباره وصيف كأس الملك. وهو ما جعل نادي النصر يشارك في البطولة بعدما حصد المركز الثاني من الدوري السعودي. في حين يشارك نادي الاتحاد في البطولة بعدما حصد المركز الثاني من دوري محمد بن سلمان.