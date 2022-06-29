انت الان تتابع خبر تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة.. قمصان يهاجم بثلاثي خطير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف سامي قمصان، المدير الفني المؤقت عن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في ختام مباريات الجولة 23 من مسابقة الدور يالممتاز.

الأهلي يحل ضيفاً على سموحة بستاد الإسكندرية الرياضي.

الفريق الأحمر يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث بالدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

– خط الدفاع: علي معلول ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، محمد هاني.

– خط الوسط: أليو ديانج ، أحمد نبيل كوكا ، محمد مجدي أفشة.

– خط الهجوم: صلاح محسن ، محمد شريف ، طاهر محمد طاهر.

تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

– خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – أحمد حكم – خالد عبد الفتاح – شريف رضا.

– خط الوسط: حمدي علاء – محمد كناريا – مصطفي الخواجه.

– خط الهجوم: حسين فيصل – عبد الكبير الوادي – مروان حمدي.