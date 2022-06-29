انت الان تتابع خبر بعد رحيل موسيماني.. لاعب الأهلي خارج القلعة الحمراء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت لجنة التخطيط لقطاع الكرة في الأهلي، على رحيل اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني عن القلعة الحمراء سواء معاراً أو بيع نهائي.

ميكيسوني انضم للأهلي من صفوف فريق سيمبا التنزاني بناء على طلب من المدرب السابق بيتسو موسيماني.

اللاعب الموزمبيقي لم يقدم المستوى الذي يشفع له بالبقاء داخل جدران القلعة الحمراء، ليتم الاستقرار على الاستغناء عنه سواء بعقد إعارة أو بيع نهائي.

ميكيسوني خاض مع الأهلي 16 مباراة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية وسجل 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

ويملك لويس ميكيسوني عروض من أندية سيمبا ويانج أفريكانز في تنزانيا وسيجلس مع أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي لتحديد طريقة رحيله عن النادي.