ميلان يدخل في مفاوضات للتعاقد مع ديبالا
كشفت تقارير إعلامية أن نادي ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، دخل في مفاوضات للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس مع نهاية الشهر الجاري.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ميلان اقتحم صفقة ديبالا، مستغلا حالة الجمود في المفاوضات بين اللاعب وإنتر.. مشيراً إلى أن الاتصال الأول تم بين مسؤولي ميلان وممثلي ديبالا منذ أسبوعين.
وأوضح الموقع أن ميلان أبلغ ممثلي ديبالا، بأنه مهتم بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني، ويجهز عرضا يتضمن حصوله على راتب سنوي أقل من 7 ملايين يورو.
ويذكر أن عقد ديبالا مع يوفنتوس، ينتهي غدا الخميس، ويستطيع اللاعب الأرجنتيني، التوقيع الآن مجانا لأي فريق.
وكانت إدارة إنتر، رفضت شروط ديبالا بشأن الراتب السنوي وعمولة وكيله في الصفقة، مما أدى إلى تجميد المفاوضات مؤخرا.
وذكر الموقع الإيطالي أن ديبالا منفتح على الانتقال إلى صفوف ميلان، لكنه يمنح الأولوية لإنتر وأتلتيكو مدريد.
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