مفاجأة عن مستقبل الحضري وشوقي مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب

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رياض - احمد صلاح - فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بخصوص مستقبل الثنائي محمد شوقي، وعصام الحضري، مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

الجهاز الفني الجديد للمنتخب

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي، إن المدرب الجديد للمنتخب الوطني الكرواتي “بيتكوفيتش”يسعى إلى الإطاحة بالثنائي محمد شوقي، وعصام الحضري من العمل في جهازه المعاون، حيث من المقرر غيابهما عن التشكيل النهائي للجهاز الفني للمنتخب

وأضاف شوبير، أن البرتغالي باولو سوزا، أعتذر عن تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، وأبلغ اتحاد الكرة بقراره، مما جعل الجبلاية تأجل قرار الإعلان عن المدير الفني الجديد الذي كان مقررًا له اليوم الأربعاء.

البحث عن جهاز فني جديد للمنتخب الوطني

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، يبحث عن مدير فني أجنبي لقيادة منتخب مصر خلفًا لإيهاب جلال، الذي تولى القيادة الفنية لمدة 15 يوم فقط.