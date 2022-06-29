انت الان تتابع خبر قبل توقيع العقود.. ريكاردو سواريس ينتقد تلك الأمور في الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ساعات قليلة تفصل الأهلي عن التوقيع مع مدربه الجديد البرتغالي ريكاردو سواريس، والذي سيتولى تدريب القلعة الحمراء لموسمين مقبلين.

سواريس بدأت مفاوضاته مع الأهلي قبل مباراة القمة 124 الأخيرة أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين.

المدرب البرتغالي قام بمشاهدة الفريق الأحمر خلال مباراة القمة، ثم ضد غزل المحلة بالدوري، وبيراميدز في كأس مصر.

ملاحظات ريكاردو سواريس على أداء الأهلي

ريكاردو سواريس انتقد بعض الأمور داخل الفريق مثل بطء الأداء، وهبوط المعدل البدني والفني.

يذكر أن المدرب البرتغالي سيصطحب معه 5 مساعدين للعمل في معاونته بالجهاز الفني للأهلي.

ريكاردو سيتولى قيادة الأهلي بداية من الغد الخميس وستكون أول مباراة له مع الفريق الأحمر بمواجهة فريق بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر 2021.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سيجتمع اليوم مع المدرب البرتغالي لتوقيع عقوده مع القلعة الحمراء على أن يتم تقديمه غداً الخميس.