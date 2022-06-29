نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى والحزن يخيم على كبار نجوم الكرة والتدريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعرب المدرب السويسري كريستيان جروس عن حزنه الشديد بسبب هبوط النادي الأهلي السعودي إلى دوري الدرجة الأولى، كما أعرب العديد من نجوم الكرة السعودية عن صدمتهم بسبب هبوط فريق الأهلي العريق، وقال نجم المنتخب السعودي محمد نور أن الأهلي سوف يبقى ضمن الأربعة الكبار في الكرة السعودية ولا يستطيع أحد أن يقلل من قيمة النادي الأهلي الكبير، وعلى اللاعبين أن يضحوا من أجل الفريق والعودة إلى مرة أخرى لدوري المحترفين، وقال أيضًا أنه سوف يدعم الفريق خلال المرحلة القادمة.

هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى

هبط النادي الأهلي السعودي إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعد تعادله المخيب للآمال أمام نادي مع فريق الشباب السعودي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء يوم الإثنين على ملعب فيصل بن فهد وذلك في ختام الجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وصرح المدير الفني الكبير كريستيان جروس في حديثه عن هبوط قلعة الكؤوس السعودية يوم الأربعاء الماضي قائلاً: “لا أستطيع تفسير معاناة الأهلي في الموسم المنصرم وتأكيد هبوطه لدوري الدرجة الأولى، ولم أكن أصدق ذلك”.

وقال جروس أيضًا: “يجب إعادة ترتيب المنزل من الداخل بصورة جيدة والتأقلم مع الوضع الحالي من أجل عودة الفريق إلى دوري المحترفين السعودي، وأنا متأكد من أنه سيعود أقوى مما كان في المواسم القادمة”.

وأضاف ” الفريق يتمتع بمجموعة لاعبين جيدين بالإضافة إلى قاعدة شعبية كبيرة في المملكة، لذلك رؤية هبوط الفريق بهذا الحجم أمر غريب وعجيب، أنا حزين جدًا لحدوث ذلك”.

وتسبب هبوط النادي الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى بحالة من الحزن الشديد بين مناصريه وجماهيره الكبيرة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وجاء الأهلي في المركز الرابع عشر في ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 32 نقطة.

وكان المدرب السويسري كريستيان جروس كان قد سبق له تدريب فريق الأهلي السعودي في موسم 2016، وخلال هذا العام حقق جروس بطولة الدوري السعودي، كما حقق أيضًا بطولة كأس الملك وبطولة السوبر السعودي، ورحل عن الفريق بعد تراجع نتائج الفريق