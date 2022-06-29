رسميا: موناكو يضم مينامينو من ليفربول

أعلن نادي موناكو، ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، تعاقده مع لاعب خط وسط نادي ليفربول، الدولي الياباني تاكومي مينامينو لمدة أربع سنوات.

ولم يكشف نادي الإمارة عن قيمة العقد لكن مصادر مقربة من الملف أشارت إلى أن موناكو سيدفع 15 مليون يورو للحصول على النجم الياباني الذي سجل 17 هدفا في 42 مباراة دولية مع منتخب بلاده.



وقال المدير الرياضي في موناكو بول ميتشيل "يتمتع مينامينو بخبرة كبيرة على أعلى المستويات من خلال مشاركاته في المسابقات الأوروبية وإحرازه الكثير من الكؤوس".



وبدأ مينامينو مسيرته في نادي سيريزو أوساكا الياباني قبل أن يتوجه إلى أوروبا حيث دافع عن ألوان نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي اعتبارا من جانفي عام 2015 قبل أن يحصل ليفربول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2020.

وفشل النجم الياباني في فرض نفسه أساسيا في صفوف ليفربول، فأعير إلى ساوثهامبتون لفترة ستة أشهر من فبراير إلى جوان 2021 قبل أن يعود إلى صفوف "الريدز" الموسم الفائت.

المصدر: وكالات

