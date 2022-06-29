فوزي البنزرتي يقود أهلي بنغازي الليبي في مرحلة التتويج ومسابقة الكأس

أعلن فريق أهلي بنغازي الليبي عبر صفحته الرسمية عن تعاقده مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي ليقود الفريق خلال مرحلة التتويج من الدوري الليبي ومسابقة الكأس. وتضم مرحلة التتويج 6 فرق والتي ستتنافس خلال شهر جويلية على لقب الدوري.

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