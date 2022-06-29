انت الان تتابع خبر لاعب ايطالي يقع ضحية صورة عارية.. ويبرر موقفه المحرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة عارية للاعب خط وسط نادي "ساسولو" الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، دافيد فراتيسي، نشرت على حسابه الرسمي في موقع انستغرام.

وأوضح فراتيسي الموقف المحرج الذي تعرض له، بعدما نشرت صورة عارية له، بان هاتفه تم اختراقه، والدخول على حسابه الرسمي ونشر الصور العارية على حسابه الرسمي في موقع انستغرام.

ونشر حساب اللاعب الإيطالي على "إنستغرام" صورة عارية لفراتيسي، إلا أن الأخير أكد في منشور لاحق تعرض هاتفه للاختراق، وبالتالي حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فراتيسي في منشوره: "يا رفاق أنا آسف، لكن شخصا اخترق هاتفي بطريقة ما، ونشر هذه الصورة.. آسف".

ووفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تقارير رياضية رجحت مؤخرا إمكانية انتقال فراتيسي إلى نادي روما.