انت الان تتابع خبر باريس سان جيرمان بقميص جديد.. اتفرج الاختلاف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف باريس سان جيرمان رسميا، الأربعاء، النقاب عن القميص الأساسي الجديد للفريق، والذي سيرتديه خلال الموسم المقبل 2022-2023.

وطرأ اختلاف بسيط في مقدمة قميص باريس سان جيرمان بوجود خط طولي يفصله اسم الراعي، محافظاً على لونه التقليدي الأزرق الداكن.

وشهد الفيديو الترويجي للقميص الجديد، وجود معظم نجوم الفريق وعلى رأسهم كيليان مبابي، بالإضافة إلى ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وأشرف حكيمي.

وجاء تواجد نيمار في فيديو الإعلان عن القميص الجديد، ليقلل من أهمية أنباء رحيله قبل الموسم المقبل.

ويلعب نيمار جونيور بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وتحدثت تقارير في الأيام السابقة عن إمكانية رحيله عن النادي الفرنسي.