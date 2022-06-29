انت الان تتابع خبر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.. موعد مباراة الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل الزمالك عروضه القوية في مسابقة الدوري وحقق الفوز على ضيفه سيراميكا كليوبترا بنتيجة 3-2، في لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 للبطولة.

الزمالك بالفوز على سيراميكا كليوباترا عزز من تصدره لمسابقة الدوري بعد أن رفع رصيده للنقطة 51.

أهداف الفريق الأبيض سجلها إمام عاشور وسيف الجزيري وأحمد سيد “زيزو”، بينما سجل لسيراميكا كل من شادي حسين وسيف تقا.

الفوز على سيراميكا كليوباترا هو الفوز الثاني على التوالي الذي يحققه الزمالك بعد الفوز في المباراة الماضية على البنك الأهلي بهدفين لهدف.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

مباراة الزمالك المقبلة ستكون بمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز وذلك يوم الثلاثاء 12 يوليو في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.