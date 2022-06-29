انت الان تتابع خبر رد عنيف من إكرامي على الهجوم على نجله: في هبد بيحصل في السوشيال ميديا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام إكرامي الشحات حارس مرمي الأهلي الأسبق، بالرد على جميع الانتقادات التي يتعرض لها نجله شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم في نادي بيراميدز، وهذا بعد أدائه في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في بطولة مصر، وهي التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

رد عنيف من إكرامي على الهجوم على نجله

وأكد إكرامي خلال العديد من التصريحات التليفزيونية من خلال قناة إم بي سي مصر الفضائية، قائلاً “شريف مشي من الأهلي ليه؟ عشان يلعب، شريف أكتر حارس مرمى في تاريخ بيراميدز شارك في المباريات، شريف حقق أرقام تاريخية وقياسية، هو أكتر حارس مرمى في مصر شارك في المباريات الإفريقية هذا الموسم، لعب 10 مباريات، شارك في الدوري هذا الموسم 19 مباراة، دخل مرماه 11 هدفًا، خرج بكلين شيت في 10 مباريات، وهذه الأرقام لم تحقق من أي حارس مرمى في مصر، أنا لا أدافع عن شريف، ولكن أنا بوضح أرقامه”.

والد شريف إكرامي يكشف أخطائه في المباراة

وتابع قائلاً “في هبد بيحصل في السوشيال ميديا على شريف إكرامي، هناك لجان إلكترونية موجهة، مسؤول عنها شخص هو الذي يفعل ذلك، هتفق إن شريف أخطأ في الهدفين في مباراة الأهلي، مع إنه مش غلطان، لكن مين (مبيغلطش)”.

وأضاف قائلاً “شريف على مدار 19 مباراة لم يخطئ سوى مرة أو مرتين، وهناك حراس آخرون أخطأوا أكثر منه، ولم يتحدث عنهم أحد.. لماذا التركيز مع شريف؟!”.