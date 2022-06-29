انت الان تتابع خبر ريكاردو سواريز و5 مساعدين.. الجهاز الفني الأكبر في تاريخ الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيكون الجهاز الفني الذي سيقوده ريكاردو سواريز، هو الجهاز الفني الأجنبي الأكبر في تاريخ الأهلي.

ريكاردو سواريز سيتولي تدريب الأهلي وسيرافقه في رحلته داخل نادي القرن 5 مساعدين برتغالين.

المدرب البرتغالي الجديد سيتولي تدريب الأهلي بخمس مساعدين أجانب ليكون أكبر جهاز اجنبي في تاريخ الأهلي مدرب مساعد و مدرب حراس مرمي و مدرب احمال بدنية و محلل اداء اجنبي واحد ( و سيكون معه محلل أداء مصري آخر) .

ولأول مرة منصب أجنبي جديد بالأهلي و هو تأهيل الإصابات و العلاج الطبيعي .

البلجيكي ميشيل يانكون والذي عمل في الجهاز الفني مع السويسري رينيه فايلر كمدرب حراس مرمى ثم مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، سينتقل للعمل في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كمدرب حراس مرمى.

وكان الأهلي قد فسخ عقده بالتراضي مع بيتسو موسيماني بناء على رغبة المدرب الجنوب أفريقي.