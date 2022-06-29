انت الان تتابع خبر بن شرقي يكشف موعد مباراته الأخيرة مع الزمالك .. مكمل المشوار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال بن شرقي لاعب نادي الزمالك والذي اثار الجدل مؤخرا حول موعد انتهاء رحلته مع القلعة البيضاء حيث وضح: “مباراة سيراميكا ليست الأخيرة لي مع الفريق، ولسه مكمل شوية”.وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين يتوقف رصيده الضيوف عند 26 نقطة ليتراجع سيراميكا للمركز الثالث عشر بجدول المسابقة.