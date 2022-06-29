موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة أمام سموحة في الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022 والتي سوف تلعب علي أرضية ستاد وي السلام “ستاد الأهلي”، مساء اليوم الأربعاء

ويرغب الأهلي في الفوز في مباراة سموحة لمواصلة الزحف إلي قمة ترتيب الدوري المصري، حيث أنه يحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة، فيما يتواجد سموحة في المركز الخامس برصيد 36 نقطة

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري: