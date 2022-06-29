انت الان تتابع خبر تفوق احمر كبير.. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسدل الستار على الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022، بمباراة الأهلي وسموحة التي يحتضنها ساتاد الإسكندرية مساء اليوم.

مباراة الأهلي وسموحة ستنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسكنرية وهى أخر مباريات سامي قمصان في منصب المدير الفني للفريق الأحمر قبل تولي ريكاردو سواريس المسئولية رسمياً.

تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة

الأهلي وسموحة تقابلا من قبل في 23 مباراة بمسابقة الدوري، و3 مواجهات في بطولة كأس مصر.

الفوز كان من نصيب الأهلي فى 15 مباراة، بينما انتصر سموحة 4 مرات، وحضر التعادل في 7 مواجهات.

ترتيب الفريقين قبل مباراة اليوم

الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة خاض 19 مباراة وله 3 مباريات مؤجلة، فاز في 13 وتعادل في 5 وتلقى خسارة وحيدة بينما سموحة خاض 22 مباراة، فاز في 9 وتعادل 9 وخسر 4 وفي المركز الخامس برصيد 36 نقطة.