انت الان تتابع خبر موعد مباراة ريكاردو سواريس الأولى مع الأهلي.. بداية عهد جديد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل للقاهرة فجر اليوم الأربعاء، البرتغالي ريكاردو سواريس، المدير الفني البرتغالي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ريكاردو سواريس سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي الخميس بمقر النادي الأهلي بحضور محمود الخطيب رئيس النادي ومحسن صالح رئيس اللجنة الفنية بالأهلي.

المدرب البرتغالي اصطحب جهاز فني معاون مكون من 5 أفراد من بينهم مدرب حراس مرمى وذلك لقيادة الأهلي فنياً خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي جيل فنسينتي البرتغالي قد أعلن فسخ العقد مع ريكاردو سواريس بالتراضي ورحل معه أربعة مساعدين من أجل العمل معه في الأهلي.

الأهلي سيلتقي مساء اليوم مع سموحة في الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز بستاد الإسكندرية وستكون المباراة الأخيرة التي يقودها سامي قمصان من مقعد المدير الفني.

مباراة ساوريس الأولى مع الأهلي ستكون بمواجهة فريق بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021/2022 والتي ستقام يوم 2 يوليو.