انت الان تتابع خبر فلاديمير بيتكوفيتش مدرب ثلاثي الجنسية يقترب من تدريب منتخب مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر وتقارير عن اقتراب فلاديمير بيتكوفيتش من تدريب منتخب مصر وخلافة المدرب الوطني إيهاب جلال والذي تم توجيه الشكر له من قبل اتحاد الكرة.

فلاديمير بيتكوفيتش يحمل ثلاث جنسيات وهى الكرواتية والسويسرية والبوسنية، يبلغ من العمر 58 عام، تولى من قبل قيادة كل من سيون السويسري ويانج بويز من قبل ثم كان له تجربة مع فريق لاتسيو الإيطالي من 2012 وحتي 2014، وقاد الفريق الإيطالي للفوز بلقب كأس إيطاليا، وخاض 81 مباراة حقق الفوز فى 38 وتعادل فى 21 وخسر 22 لقاء.

بيتكوفيتش بعد ذلك تدريب منتخب سويسرا عام 2014 وكون شكل جيد للمنتخب السويسري كان آخره فى بطولة أمم أوروبا الأخيرة يورو 2020 وحقق الفوز على بطل العالم منتخب فرنسا بركلات الترجيح ثم خرج من دور ربع النهائي أمام منتخب اسبانيا، وكان قاد المنتخب السويسري فى كأس العالم 2018 وودع من دور ال 16 وكان قد تعادل مع منتخب البرازيل بهدف لكل منهما فى دور المجموعات.

بيتكوفيتش قاد منتخب سويسرا فى 78 مباراة حقق الفوز فى 42 لقاء وتعادل فى 14 وخسر فى 22 مباراة.

أخر محطات المدرب المرشح لتديب منتخب مصر كانت مع فريق بوردو الفرنسي ولكنها لم تدم طويلًا وقاد الفريق فى 25 مباراة وفاز فى 5 لقاءات وخسر فى 12 وتعادل فى 8 مباريات.