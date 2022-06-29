انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. الأهلي وسموحة وجولة الحسم في الدوري المغربي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تختتم اليوم الأربعاء، مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز وكذلك ستقام مباريات الجولة قبل الأخيرة من الدوري المغربي والتي ستشهد بشكل كبير حسم اللقب.

ونستعرض معكم في “دوت الخليج”، مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والدوري المغربي.

مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

بيراميدز : إنبي – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 2 بتعليق محمد الكواليني.

سموحة : الأهلي – الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق أيمن الكاشف.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

مولودية وجدة : الوداد – الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب – القناة المغربية الرياضية بتعليق عادل المسعودي.

الرجاء : الجيش الملكي – الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب – القناة المغربية الأولى بتعليق هشام فرج.

اتحاد طنجة: المغرب الفاسي – الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب – القناة المغربية الرابعة بتعليق خليل فايد.

الدفاع الحسني : يوسفية برشيد – الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب – القناة المغربية الخامسة بتعليق سفيان رشيدي.

شباب السوالم : حسنية أكادير – الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب- القناة المغربية الثامنة بتعليق محمد فضلاوي.

الفتح الرياضي: سريع وادي زم – الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب- القناة المغربية الأولى عين بتعليق عبد الصمد شهيبة.

نهضة بركان: شباب المحمدية – الساعة 7:30 مساء بتوقيت المغرب – القناة المغربية الرياضية بتعليق محمد العدالي.

أوليمبيك خريبكة : أوليمبك أسفي – الساعة 7:30 مساء بتوقيت المغرب – القناة المغربية الخامسة بتعليق زكريا احرضان.