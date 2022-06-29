انت الان تتابع خبر الفيصلي يفسخ عقد محترفه الكونغولي موباكو. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت الهيئة الادارية المؤقتة للنادي الفيصلي وبناء على توصية فنية من الجهاز الفني للفريق الأول فسخ التعاقد مع المحترف الكونجولي موباكو.

واتفقت الهيئة الإدارية مع اللاعب الذي سبق وابدى رغبته بفسخ العقد بالتراضي على مخالصة مالية.

ويعاني اللاعب من عدم اكتمال جاهزيته جراء تأثره من إصابة قديمة، وهذا ما أكده التقرير الطبي.

وقدمت الهيئة الإدارية الشكر للاعب على ما قدمه خلال الفترة الماضية وتمنت له التوفيق في مسيرته القادمة.