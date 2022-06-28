انت الان تتابع خبر فيريرا يصدم رمضان صبحي بعد رحيل بن شرقي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن رمضان صبحي لن ينضم لصفوف الزمالك، فكشفت تقارير عن عدم قناعة جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض بالمستوى الذي يقدمه نجم بيراميدز.

مستوى رمضان صبحي تراجع في الفترة الأخيرة مع فريقه بيراميدز، ليتحفظ فيريرا على فكرة ضمه للزمالك.

ويبحث الزمالك على جناح أيسر لتعويض رحيل المغربي أشرف بن شرقي والذي لن يجدد عقده مع القلعة البيضاء حسب ما كشف مرتضى منصور رئيس النادي.

كانت تقارير قد كشفت عن رغبة الزمالك في التعاقد مع رمضان صبحي خاصة وأن الجماهير البيضاء تطالب بتلك الصفقة.

فيريرا يرى أن الأولوية في الوقت الحالي هى التعاقد مع جناح أفريقي يفيد الفريق على المستوى الهجومي بدلاً من التعاقد مع رمضان صبحي.

رمضان صبحي يرغب في ترك بيراميدز والانتقال لفريق بطولات.