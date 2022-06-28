انت الان تتابع خبر بن شرقي يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا في التشكيل المتوقع.. وحكام المباراة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جوسفالدو فيريرا على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو في الدوري المصري.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا

في حراسة المرمى: محمد عواد

وفي خط الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد

وفي خط الوسط: عبد الله جمعة – سيد عبد الله نيمار – محمد أشرف روقا – إمام عاشور

وفي خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري

حكام مباراة الزمالك وسيراميكا

الحكم: ابراهيم نور الدين

مساعد حكم: سمير جمال سعد

مساعد حكم: احمد توفيق طلاب على

حكم رابع: هشام القاضي

حكم فار: وائل فرحان

مساعد فار: عمر فتحى

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المباراة اليوم وهو يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة.