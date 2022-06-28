انت الان تتابع خبر دورة في الاعلام الرياضي والملاعب الاوروبية بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت، اليوم بمقر نقابة الصحفيين الأردنيين، فعاليات دورة الإعلام الرياضي والملاعب الأوروبية"، والتي ينظمها مركز التدريب في النقابة، وتستمر أعمالها يومي 28-29 الشهر الحالي.

وقال مدير مركز التدريب الزميل عماد عبد الرحمن، إن الدورة تهدف إلى تعزيز مهارات الصحفيين الرياضيين واطلاعهم على أحدث التقنيات والبرامج التي يستخدمها الإعلام الرياضي العالمي في مجالات التعليق على المباريات، وتنظيم المؤتمرات الصحفية الرياضية، مشيرا إلى أن المركز يعمل على تنويع الدورات وتوسيع مشاركة الصحفيين في الاختصاصات كافة، بما يعود بالفائدة على أكبر عدد ممكن من أعضاء الهيئة العامة للنقابة.

وأكدت عضو لجنة التدريب الدكتورة حنان الكسواني أهمية الصحافة الرياضية وضرورة النهوض بها، خصوصا وأن جيل الشباب والصحفيين الجدد يهتمون بشكل كبير بهذا المجال.

وقال المدرب طارق المعايطة إنه سيجري خلال الدورة العمل على عدة محاور، منها المؤتمرات الصحفية والمقابلات الصحفية، والحديث عن ألية تنظيم المباريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والملف الصحفي ( press kit) الذي يوزع قبل كل مباراة أوروبية من الاتحاد.

وأكد أهمية تعزيز دور الصحفي الأردني في نقل أحداث البطولات المقامة وتحسين أوضاع ظروف العمل في الملاعب الأردنية من ناحية غرف التعليق ومنصات الإعلاميين والتنسيق الأفضل مع ممثلي الفرق لإجراء مقابلات ومؤتمرات صحفية، وزيادة الاحتكاك إقليميا وعالميا، والتي من شأنها تطوير تغطية الرياضة الأردنية من الناحية الإعلامية والوصول إلى مستويات عالمية والإعداد لاستضافة وتغطية بطولات عالمية مهمة في الساحة الرياضية.