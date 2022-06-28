أبو جابر: اتحاد البريدج يعتمد نهجا لتطوير اللعبة

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رياض - احمد صلاح - أكدت امين سر اتحاد البريدج؛ المهندسة عائدة أبو جابر؛ أن الإتحاد لديه خطة طموحة للعمل على توسيع قاعدة اللعبة؛ عبر اقامة الدورات بالتعاون مع الاندية التابعة للإتحاد؛ مثل نادي جمعية البريدج الأردنية والنادي الأرثوذكسي؛ وغيرها.

وأشارت أبو جابر؛ أن الاتحاد بدأ بعقد دورة تدريبية بالتعاون مع جمعية البريدج الأردنية بمشاركة جيدة من عناصر شابة وبإشراف عضو مجلس ادارة الاتحاد السيد عبد الله العجلوني.

وأضافت بانه وخاصة بعد الخروج من جائحة كورونا يعمل الاتحاد دائبا على تشجيع اللاعبين على العودة الى اللعب والتنافس وتحفيز الأندية على اقامة البطولات والدورات.

وكشفت أبو جابر؛ أنه تم تنظيم اول بطولة للأندية تحت مسمى 'كأس الاردن لاندية البريدج؛ وشهدت البطولة اقبالا جيدا على المشاركة من قبل الأندية؛ وفاز فيها نادي الملك حسين.

وعلى صعيد التحكيم قالت ابو جابر؛ لدينا حكم مميز؛ حيث حصل حكمنا الدولي رعد العتوم مؤخرا على شهادة دولية بالتحكيم ؛ وهذا انجاز كبير حيث يساهم ايضا في تحكيم العديد من البطولات الدولية.

وتضيف ابو جابر؛ الهدف الأساسي هو توسيع قاعدة اللعبة باستقطاب العناصر الشابة وايضا رفع مستوى اللعبة وتشجيع اللاعبين على اللعب تحت ظروف تنافسية؛ وذلك للارتقاء بمستوياتهم لتحقيق نتائج جيدة في البطولات الإقليمية والعالمية المقبلة.

وستمثل ابوجابر الاتحاد الاردني في مؤتمر الاتحاد الدولي للبريدج والذي سيعقد في بولندا في آخر شهر آب ٢٠٢٢.

يذكر أن اتحاد البريدج يضم رمزي القسوس رئيسا؛ ونائب الرئيس أمل فاخوري؛ وأمين السر عائدة أبو جابر؛ وأمين الصندوق عبدالله العجلوني؛ والأعضاء جوان هلسا وسيلفي سلكجيان ومروان غانم؛ ومدير الاتحاد رعد درويش.