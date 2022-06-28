انت الان تتابع خبر منتخب التايكواندو يحقق 6 ميداليات في بطولة آسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حصد المنتخب الوطني للتايكواندو امس، 6 ميداليات ملونة، من ضمنها ميدالية ذهبية للبطلة جوليانا الصادق بعد إنهاء مشاركته في بطولة آسيا في كوريا الجنوبية، ليواصل المنتخب التحليق في عالم البطولات العربية والآسيوية والعالمية.

وشارك المنتخب خلال الفترة القليلة الماضية في بطولة الجائزة الكبرى التي جرت في ايطاليا، ونجح في حصد الميداليات، لتتواصل مسيرة الانجازات التي رفعت علم الأردن عاليا في المحافل الخارجية، وتقوده إلى منصات التتويج عند مشاركته في أي بطولة.

وعبر الناطق الإعلامي باسم اتحاد التايكواندو فيصل العبداللات، عن اعتزازه بما يحققه المنتخب الوطني من إنجازات، معتبرا أن ذلك جاء ثمرة لجهود اتحاد اللعبة الحريص على توفير متطلبات المنتخبات الوطنية كافة بحثا عن الألقاب ومنصات التتويج.

وأشار العبداللات في تصريح اليوم ، إلى أن المنتخب الوطني الذي يتواجد حاليا في كوريا الجنوبية، تألق في بطولة آسيا الأخيرة، وحصد 6 ميداليات.

وأضاف: " إنجازات التايكواندو المتكررة، هي نتاج لدعم كبير يحظى به اللاعبون من قبل رئيس اتحاد التايكواندو سمو الأمير راشد، فضلا عن الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني واللاعبون"، لافتا إلى أن المنتخب يخطط حاليا للتواجد في أولمبياد باريس المقبلة، وهو ما يسعى إليه المنتخب الذي يضم نخبة من اللاعبين واللاعبات.

بدوره، أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، أن طموح منتخبات التايكواندو في أي مشاركة هو تحقيق الإنجاز، والصعود إلى منصات التتويج، من خلال إحراز الميداليات.

وبين العساف أن التايكواندو الأردنية اعتادت على الإنجازات، وباتت تشكل منجما للذهب في المشاركات الرياضية الأردنية الخارجية، مؤكدا ثقته بقدرة المنتخبات على الاستمرار على هذا النهج بحثا عن مزيد من الإنجازات.