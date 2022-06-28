انت الان تتابع خبر سلة لبنان تستعد لمواجهتي الأردن والسعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل منتخب لبنان لكرة السلة، استعداداته لمباراتي الأردن والسعودية، في تصفيات المجموعة الآسيوية الثالثة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام بين 25 أغسطس/آب و10 سبتمبر/أيلول من العام المقبل في اليابان والفيليبين وإندونيسيا في استضافة مشتركة لثلاث دول لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويواصل منتخب لبنان تدريباته المكثفة وبمواكبة ميدانية من الاتحاد اللبناني للعبة على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل الذي سيحتضن المواجهتين يومي الجمعة والإثنين المقبلين.

وفي هذا الإطار، تتواصل عملية بيع بطاقات الدخول إلى الملعب لحضور المباراتين حيث بيعت نسبة كبيرة من التذاكر حتى الآن.

المواجهة الثالثة

اللقاء بين لبنان والأردن سيكون الثالث بينهما خلال العام الجاري، إذ التقى المنتخبان في فبراير/شباط الماضي، في بطولة العرب التي جرت في مدينة دبي الإماراتية، وفاز لبنان (64-52) في طريقه لحصد اللقب العربي لأول مرة في تاريخه.

وبعد أيام تواجه المنتخبان في العاصمة الأردنية عمّان في "النافذة الثانية" من تصفيات كأس العالم، وفاز الأردن (74-63).

ويتقاسم الأردن ولبنان صدارة المجموعة الثالثة بـ7 نقاط مع أفضلية للأردن بفارق النقاط، بينما تحتل السعودية المركز الثالث برصيد 6 نقاط وإندونيسيا المركز الرابع بـ4 نقاط.