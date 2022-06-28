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رياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة نارية أمام نظيره سيراميكا، ضمن منافسات الأسبوع الثالثة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز علي ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء.

ويرغب لاعبو الزمالك والمدير الفني البرتغالي فيريرا إلي في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية والتي كان أخرها الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت الأسبوع الماضى بالجولة 22 من الدورى المصري الممتاز، حيث يحتل الزمالك صدراة ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة فيما يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري والقنوات الناقلة:

وتذاع مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري المصري علي قناة اون تايم سبورت 1 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.