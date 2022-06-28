انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري… المارد الأحمر في الإسكندرية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ستكون مباراة الأهلي وسموحة في ختام مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022 وستقام على أرضية ستاد الإسكندرية الرياضي.

الأهلي يأتي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة بعد خوضه 19 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 5 وخسر لقاء وحيد.

بينما سموحة يأتي في المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعد خوضه 22 لقاء، فاز في 9 وتعادل في9 وخسر 4 مباريات.

ويبحث الأهلي عن الانتصار على سموحة وتكرار فوزه في الدور الأول، من أجل مواصلة ملاحقة الزمالك على قمة الدوري، بينما الفريق السكندري يأمل في الفوز والاقتراب من المربع الذهبي.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

المباراة ستقام يوم الأربعاء 29 يونيو وتنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد الإسكندرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

المباراة ستكون منقولة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1.