انت الان تتابع خبر انتهاء أزمة محمد أبو جبل مع الزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أزمة محمد أبوجبل، مع نادي الزمالك، انتهت تماما واللاعب يؤدى حاليا برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، التي يعاني منها.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن أزمة محمد أبوجبل مع الزمالك قد انتهت تماما، بعدما قام رئيس الجهاز الطبي بالفريق، بتقديم تقرير خاص باللاعب، وأكد فيه أن أبوجبل يعاني من إصابة بالفعل.

واكد هاني حتحوت، قائلا :” مشكلة محمد أبوجبل، مع الزمالك انتهت، واللاعب حاليا يواصل برنامجه التأهيلي، وتأكد غيابه عن مواجهة سيراميكا كليوباترا”.