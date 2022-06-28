انت الان تتابع خبر مرتضى منصور يعنلها صريحة: بن شرقي باي باي زمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل الدولي المغربي أشرف بن شرقي بشكل رسمي عن القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الجاري رافضا تجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد الدولي المغربي أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، بعد مرور ثلاثة مواسم على انضمامه للقلعة البيضاء قادما من نادي الهلال السعودي.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رحيل الدولي المغربي أشرف بن شرقي عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق.

ونشر مرتضى منصور فيديو له عبر قناته على موقع يوتيوب، أكد خلاله أن أشرف بن شرقي أكد رغبته في خوض تجربة احتراف أخرى خارج مصر.

وأضاف مرتضى منصور أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عقد جلسة مع أشرف بن شرقي للتفاوض معه بشأن تجديد عقده، والتي أكد خلالها اللاعب رغبته في الرحيل لقطر أو تركيا.