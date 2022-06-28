انت الان تتابع خبر مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا اليوم.. تفاصيل التفاصيل عن المباراة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتضن مساء اليوم ستاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوبترا، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021/2022.

ونستعرض معكم في هذا التقرير أهم تفاصيل اللقاء المرتقب.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

المباراة ستنطلق في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق أمير محروس.

ترتيب الفريقين

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة جمعهم من خوض 22 لقاء، فاز في 15 وتعادل 3 وخسر 4.

سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي عشر ورصيده 26 نقطة من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 وخسارة 6 لقاءات.

طاقم تحكيم المباراة

إبراهيم نور الدين حكم ساحة ويعاونه سمير جمال مساعد أول وأحمد توفيق مساعد ثانٍ، وهشام القاضي حكم رابع.

ويتواجد في غرفة VAR كل من، وائل فرحان حكم فيديو وعمر فتحي مساعد حكم فيديو.