انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري والقنوات الناقلة للمباراة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي أنتم اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو على موعد مع مواجهة جديدة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب ستاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري وذلك في إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

من المقرر ان تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي المصري نايل سات وتحديدا قناة أون تايم سبورت1.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري