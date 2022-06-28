انت الان تتابع خبر الزمالك في أزمة كبيرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني فريق الزمالك من أزمة كبيرة قبل مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء في مسابقة الدوري الممتاز بسبب الغيابات الكثيرة في صفوف لاعبيه.

الزمالك سيستضيف فريق سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء اليوم على أرضية ستاد القاهرة، في الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك من غياب 10 لاعبين عن مباراة الزمالك وسيراميكا وهم: محمد أبو جبل، محمد عبد الغني ، محمود علاء، محمد عبد الشافي ، احمد فتوح، حمزة المثلوثي ، حازم إمام، طارق حامد ، يوسف اوباما ورزاق سيسه.

قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد عواد والسيد عطية.

الدفاع: محمود حمدي “الونش” – محمد طارق – حسام عبد المجيد – وعبد الله جمعة – محمد حسام “بيسو“.

الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أيمن حفني – وأحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – سيف جعفر – سيد محمد عبد الله.

الهجوم: يوسف أسامة – عمر السعيد – سيف الجزيري.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع : محمد طارق – محمود حمدي “الونش – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة

الوسط : إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – سيف جعفر

الهجوم: أشرب بن شرقي – سيف الجزيري – أحمد سيد “زيزو”