انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز.. الزمالك يواجه سيراميكا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز حيث ستقام 3 مباريات سيكون ابرزها مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

مباريات الجولة الـ23 انطلقت أول امس واقيمت منها 4 لقاءات حتى الآن.

نتائج مباريات الجولة 23 حتى الآن

مصر المقاصة 0 : المصري البورسعيدي 2

فاركو 0 : الاتحاد السكندري 1

الجونة 2 : استرن كومباني 3

فيوتشر 0 : طلائع الجيش 1

مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز

غزل المحلة : الإسماعيلي – ستاد غزل المحلة – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 2 بتعليق محمد الكواليني.

المقاولون العرب: البنك الأهلي – ستاد عثمان أحمد عثمان – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 3 بتعليق محمد الغياتي.