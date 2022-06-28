انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز.. الزمالك يواجه سيراميكا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز حيث ستقام 3 مباريات سيكون ابرزها مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.
مباريات الجولة الـ23 انطلقت أول امس واقيمت منها 4 لقاءات حتى الآن.
نتائج مباريات الجولة 23 حتى الآن
مصر المقاصة 0 : المصري البورسعيدي 2
فاركو 0 : الاتحاد السكندري 1
الجونة 2 : استرن كومباني 3
فيوتشر 0 : طلائع الجيش 1
مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الممتاز
غزل المحلة : الإسماعيلي – ستاد غزل المحلة – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 2 بتعليق محمد الكواليني.
المقاولون العرب: البنك الأهلي – ستاد عثمان أحمد عثمان – الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 3 بتعليق محمد الغياتي.