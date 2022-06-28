انت الان تتابع خبر مفاجأة المفاجأت.. موسيماني يقترب من التعاقد مع نادي مصري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مفاجأة كبيرة للجماهير المصرية، ومحبي كرة القدم والنادي الأهلي خاصة، ترددت أنباء عن اقتراب مدرب الأهلي السابق بيتسو موسيماني، من تدريب أحد الأندية المصرية، بعد تداول أخبارًا تفيد تقديم النادي المصري عرضًا رسميًا للجنوب إفريقي.

موسيماني مدرب الأهلي السابق

حيث كتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع موسيماني، وعرض عليه تولي الفريق بداية من الموسم المقبل، مع إمكانية فتح الميزانية أمامه وتوفير كافة طلباته.

كان النادي الأهلي بقيادة سامي قمصان، قد تغلب على نظيره فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد فى إطار منافسات دور ال 16 لبطولة كأس مصر القديم، كما تولى قمصان القيادة الفنية عقب رحيل موسيماني عن الأهلي قبل لقاء الأهلي والزمالك بالدوري والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2 – 2.