انت الان تتابع خبر عاجل.. مرتضى منصور يعلن نهاية علاقة اشرف بن شرقي مع الزمالك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن نهاية علاقة الجناح المغربي اشرف بن شرقي مع ناديه ،وأن اللاعب سيغادر القلعة البيضاء.

عقد بن شرقي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل المجاني لأي ناد دون أن يستفيد الفريق الأبيض مادياً.

منصور قال عبر حسابه بموقع “يوتيوب” أن بن شرقي أكد أنه يريد الانتقال إلى دولة أخرى وذلك في جلسة جمعته مع أمير مرتضى للحديث حول تجديد العقد.