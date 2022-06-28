انت الان تتابع خبر اتفرج حسرة جماهير الأهلي السعودي بعد الهبوط من دوري المحترفين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسرة وبكاء هذا كان حال جماهير الأهلي السعودي بعد هبوط فريقهم لدوري الدرجة الاولى السعودي للمرة الاولى في تاريخه.

الأهلي تعادل سلبياً مع مضيفه الشباب في الرياض وكان يحتاج للفوز مع هزيمة الفيصلي والطائي والتعاون والباطن، لكن المعجزة لم تتحق ليهبط الراقي للمرة الأولى في تاريخه.

#عاجل| الأهلي يهبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه🔻 pic.twitter.com/kiveSa2CPk — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 27, 2022

جماهير الأهلي دخلت في نوبات من البكاء تحسراً على حال فريقهم كما شنت هجوم كبير على ماجد النفعي رئيس مجلس إدارة النادي، الذي شهد عهده هذه الكارثة.

🎥 غضب أهلاوي كبير وتجمع عند المقصورة الرئيسية للملعب بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى (عكاظ). pic.twitter.com/r3vbzWEtFd — منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) June 27, 2022

الأهلي الذي سبق أن حقق الدوري 3 مرات من قبل سيغيب عن النسخة المقبلة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعدد 12 لقب.

الراقي هذا الموسم حقق 6 انتصارات فقط مقابل 14 تعادل و10 هزائم ليجمع 32 نقطة لم تكن كافيه للبقاء وسط دوري الكبار في السعودية.