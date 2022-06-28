انت الان تتابع خبر ترتيب الدوري السعودي بعد تتويج الهلال وهبوط الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للمرة الثامنة عشر في تاريخه والثالثة على التوالي، يحقق الهلال لقب الدوري السعودي وذلك بعد الفوز في الجولة النهائية على حساب ضيفه الفيصلي بهدفين لهدف بالرياض مع تعادل الاتحاد السلبي مع ضيفه الباطن في جدة.

الموسم الحالي من الدوري السعودي شهد كارثة للجماهير الأهلاوية بهبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، ليغيب الراقي عن الموسم المقبل من دوري المحترفين.

نتائج الجولة النهائية من الدوري السعودي

الهلال 2 : الفيصلي 1

الاتحاد 0 : الباطن 0

النصر 2 : الفتح 1

الشباب 0 : الأهلي 0

الرائد 1 : أبها 0

الطائي 3 : الحزم 0

الفيحاء 0 : الاتفاق 1

ضمك 1 : التعاون 1

ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 67 نقطة

2- الاتحاد 65 نقطة

3- النصر 61 نقطة

4- الشباب 55 نقطة

5- ضمك 44 نقطة

6- الطائي 37 نقطة

7- الرائد 37 نقطة

8- الفتح 35 نقطة

9- أبها 35 نقطة

10- الفيحاء 35 نقطة

11- التعاون 34 نقطة

12- الاتفاق 34 نقطة

13- الباطن 33 نقطة

14- الفيصلي 33 نقطة

15- الأهلي 32 نقطة

16- الحزم 17 نقطة