انت الان تتابع خبر عاجل.. الهلال بطل الدوري السعودي – الاتحاد وصيفاً وهبوط الأهلي ونجاة الاتفاق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اسدل الستار على مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بتتويج الهلال باللقب للمرة الثامنة عشر في تاريخه والثالثة على التوالي بعد الفوز في الجولة النهائية على الفيصلي بهدفين لهدف.

الهلال دخل اللقاء وهو يحتاج للفوز بعد أن تساوى رصيده مع الاتحاد ولكل منهما 64 نقطة، لكن أفضلية المواجهات المباشرة وضعت الهلال في الصدارة.

هدفي الهلال سجلهم اودين إيغالو في الدقائق 7 و64 وسجل للفيصلي كلايسو فييرا في الدقيقة 70.

وفي نفس الوقت تعادل الاتحاد بدون أهداف مع ضيفه الباطن، ليفقد العميد فرصة تحقيق اللقب الغائب منذ عام 2009.

بينما هبط الأهلي لأول مرة في تاريخه لدوري الدرجة الاولى بعد تعادله السلبي مع الشباب في الرياض.

بينما نجا الاتفاق بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون من الهبوط بعد الفوز بهدف دون رد على مضيفه الفيحاء.