انت الان تتابع خبر جولة الحسم..موعد مباريات الأسبوع الأخير من الدوري السعودي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسدل الستار اليوم الإثنين، عن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، لذلك زاد البحث عن موعد مباريات الجولة الأخيرة والتي يطلق عليها جولة الحسم، لأنها تحدد الفائز باللقب، بالإضافة إلى الفرق الهابطة.

حسم لقب الدوري السعودي

لقب الدوري السعودي حائر بين فريقي الاتحاد والهلال، وسيحسم بنهاية جولة اليوم، ويتساوى الناديين في عدد النقاط برصيد 63 نقطة، ولكن المواجهات المباشرة لصالح الهلال.

وفي حالة فوز الهلال على الفيصلي، سيكون هو المتوج باللقب، ولكن في حالة التعادل أو الخسارة، ينتظر نتيجة مباراة الاتحاد والباطن، حيث في حالة فوز الاتحاد سيذهب اللقب إليه.

موعد مباريات جولة الحسم بالدوري السعودي

وتقام جميع مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم في توقيت واحد، وهو الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية وهي كما يلي:

الطائي – الحزم

النصر – الفتح

الهلال – الفيصلي

الفيحاء – الاتفاق

الاتحاد – الباطن

الشباب – الأهلي

الرائد – أبها

ضمك – التعاون

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

تذاع مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم على قناة SSC على قمر النايل سات، وترددها: نايل سات 12523 أفقي 27500

الجدير بالذكر أن المدافع الدولي المصري أحمد حجازي يلعب ضمن صفوف نادي الاتحاد السعودي الذي ينافس بالجولة الأخيرة على لقب الدوري.