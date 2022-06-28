انت الان تتابع خبر بعد التعاقد مع ريكاردو سواريز.. هل يرحل سامي قمصان ويانكون عن الأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل يبقى سامي قمصان وميشيل يانكون في الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة ريكاردو سواريز، سؤال يشغل بال كثير من عشاق القلعة الحمراء.

تقارير مصرية وبرتغالية أكدت تعاقد الأهلي مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني لفريق جيل فيسنتي البرتغالي لقيادة الفريق لمدة موسمين.

وأشارت التقارير أن سواريز سيحصل على 1.5 مليون دولار سنوياً كراتب مع الأهلي، بجانب مجموعة من الإضافات الأخرى المتعلقة بتحقيق الألقاب.

المدير الفني البرتغالي سيصطحب معه ٤ مساعدين في الجهاز الفني، مدرب مساعد، ومخطط أحمال ومحللين للأداء، ويستمر ميشيل يانكون مدرب الحراس البلجيكي في منصبه.

كما من المقرر استمرار سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربا مساعدا، بالإضافة للجهازين الطبي والإداري.

وكان الأهلي قد فسخ عقده بالتراضي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربي.