انت الان تتابع خبر من هو ريكاردو سواريز مدرب الأهلي الجديد؟..إنجازاته بالدوري البرتغالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن مدرب الأهلي الجديد هو البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني لفريق جيل فيستي، حيث من المقرر أن يقود سواريز الأهلي لمدة عامين.

مدرب الأهلي الجديد في سطور

ولد ريكاردو سواريز مدرب الأهلي الجديد في 11 نوفمبر عام 1974، يبلغ من العمر 47 عام، لعب في مركز الجناح لعدد 7 أندية برتغالية خلال 12 عام هي مسيرته مع كرة القدم.

بدأ ريكاردو التدريب عام 2005، وكانت بدايته الحقيقية في عام 2014، عندما صعد مع نادي فيزيلا إلى دوري الدرجة الثانية.

بعدها تولي قيادة نادي شافيز البرتغالي، ثم أنتقل إلى أفيس البرتغالي، كما درب عدد من الأندية الأخري

أبرز إنجازات مدرب الأهلي الجديد

تتضمن أبرز إنجازات مدرب الأهلي الجديد، حصد المركز الخامس مع نادي جبل فيسنتي البرتغالي والصعود إلى تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.