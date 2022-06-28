انت الان تتابع خبر الأهلي يقرص ودن محمد الشناوي بعد الخطأ أمام بيراميدز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حالة من تراجع المستوى وانعدام التوازن يعيشها محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.

محمد الشناوي أخطأ في مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة بكأس مصر وتسبب في منح الفريق الأرزق ركلة جزاء سجل منها رمضان صبحي الهدف الوحيد لفريقه في المباراة التي حسمها المارد الأحمر.

تقارير كشفت عن جلسة خاصة ستجمع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق ومعهما ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، مع محمد الشناوي حارس الفريق ، من أجل الحديث معه في بعض الأمور الفنية الخاصة بمستواه الفترة الماضية.