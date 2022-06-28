انت الان تتابع خبر محمد ابو جبل يرفض طلب النصر السعودي ويطلب فسخ العقد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توترت العلاقة بين محمد ابو جبل الحارس الدولي المصري، وبين إدارة نادي النصر السعودي، وذلك قبل تفعيل العقد الخاص بينهما بانتقال حارس الزمالك لقلعة العالمي الأصفر بداية من الموسم الجديد.

موقع “سعودي سبورت”، كشف عن رفض محمد ابو جبل لطلب إدارة النصر بإعارته لأحد الأندية السعودية في الموسم المقبل.

حارس الزمالك ينتهي عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده وسط تقارير تشير لقيامه بتوقيع على عقود انضمامه لصفوف النصر السعودي.