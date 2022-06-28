انت الان تتابع خبر أوباميانج ينتظر دكة برشلونة : السفاح يقترب من البارسا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينتظر النجم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لأول مرة منذ 10 سنوات بعدما كان أساسياً مع سانت إيتيان وبوروسيا دورتموند وآرسنال أن يتواجد على دكة برشلونة.

وكان النجم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج يشارك بشكل أساسي الموسم الماضي مع برشلونة تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز.

ويعمل برشلونة على التعاقد مع نجم فريق بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي من أجل دعم صفوف الفريق الكتالوني بالخط الهجومي.

ويعلم بيير إيميريك أوباميانج جيدا أنه إذا حضر روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ إلى برشلونة سيتواجد بشكل كبير للغاية على دكة بدلاء البارسا.

وكان النجم الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج قد سجل مع برشلونة خلال الموسم الماضي 13 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة خلال 23 مباراة.