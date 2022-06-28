انت الان تتابع خبر إنتر ميلان جاب جلطة لباريس سان جيرمان مرتين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى التعاقد مع ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان الإيطالي لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقد باريس سان جيرمان إلى انتر ميلان الإيطالي عرض بلغ 50 مليون يورو، للتعاقد مع ميلان سكرينيار لكن إنتر رفض العرض المقدم من الفريق الباريسي.

ويرغب فريق انتر ميلان الإيطالي في التخلي عن مدافع الفريق بمبلغ 70 مليون يورو وأن العرض المقدم من باريس سان جيرمان غير مرغوب فيه.

وعاد باريس سان جيرمان إلى انتر ميلان الإيطالي مرة أخرى وقدم عرض بقيمة 60 مليون يورو بالإضافة إلى بطاقة اللاعب جوليان دراكسلر ليلاقي رفض من جديد للتخلي عن المدافع ميلان سكرينيار.