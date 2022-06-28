انت الان تتابع خبر برشلونة يطلب ضم ماجواير من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طلب نادي برشلونة الإسباني من إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم مدافع الفريق هاري ماجواير وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “ذا صن”أن إدارة نادي برشلونة طلبت أن تكون صفقة ماجواير، جزءا من انتقال فرينكي دي يونج، نجم الفريق الكتالوني، إلى أولد ترافورد معقل الشياطين.

وأضافت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد كانت حريصة على عدم التخلي عن ماجواير، لأن المدرب الجديد إريك تين هاج، يرغب في العمل معه.

يأتي قبول عرض برشلونة لبيع ماجواير بسبب فشل مانشستر يونايتد في عرض 69 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ المطلوب من قبل برشلونة، للتخلي عن دي يونج من أجل دعم الفريق في الموسم الجديد.