نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة العراق ولبنان اليوم للناشئين.. موعد مباراة منتخب لبنان ضد العراق اليوم في نصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة العراق ولبنان اليوم في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين 2022. و القنوات الناقلة للمباراة نتعرف على تفاصيلها في هذا التقرير من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث تقام لعبة العراق ضد لبنان مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من يوليو الجاري. وتعد مباراة العراق اليوم هى المباراة قبل النهائية من البطولة وفي السياق ذاته نستعرض معكم فيما يلي تفاصيل توقيت لعبة العراق ولبنان اليوم والقنوات الناقلة.

مباراة العراق ولبنان اليوم للناشئين

وفي إطار التعرف على تفاصيل لعبة العراق ولبنان اليوم. نشير إلى أن منتخب العراق للناشئين تمكن من التأهل إلى الدور قبل النهائي عقب الفوز أمام منتخب عمان بنتيجه هدفين نظيفين. حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب بلاد الرافدين بهدفين عن طريق اللاعب حسن على واللاعب حسن عامر. ولم يتمكن منتخب العراق من تسجيل أي أهداف خلال أحداث الشوط الثاني واكتفى بالحفاظ على نظافة شباكه.

لعبة العراق ولبنان

وتمكن منتخب العراق من مستهل مشوار ببطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت سن 17 عام. من الفوز على نظيره منتخب اليمن أيضًا بهدفين مقابل هدف. وكان ذلك خلال فعاليات افتتاح منافسات البطولة التي تستضيفها مدينة العقبة بدولة الأردن وتستمر فعالياتها تزامنًا مع نهاية الشهر الجاري. وقد يهمك التعرف على موعد مباراة الاردن وسوريا للناشئين اليوم والتي تقام أيضًا في نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة العراق ولبنان للناشئين اليوم

يحل موعد مباراة العراق ولبنان في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت 17 عام. مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر يوينو 2022. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية:

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة لبنان والعراق للناشئين اليوم السعودية في تمام الساعة 6:00 مساءً مصر في تمام الساعة 5:00 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:00 مساءً الكويت في تمام الساعة 6:00 مساءً العراق في تمام الساعة 6:00 مساءً

القنوات الناقلة لـ لعبة العراق ولبنان اليوم

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان اليوم في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت 17 عام من المقرر أن يتم بثها مباشرة من خلال قناة الاتحاد الآسيوي على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

مباراة لبنان والعراق للناشئين

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب لبنان كان قد تأهل إلى المركز الثاني في المجموعة الثانية. وذلك عقب فوزه على المنتخب الفلسطيني بنتيجة هدفين نظيفين وذلك في ثالث مباريات الدور الأول. وعلى الجانب الآخر تأهّل منتخب العراق كمتصدّر للمجموعة الأولى.